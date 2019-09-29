İstanbul Valiliği: İmamoğlu’nun ‘davet edilmedim’ açıklamaları devlet geleneğine uymuyor

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak toplantıya katılmasının görevi ve sorumluluğu olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun "toplantıya davet edilmedim" şeklindeki beyanlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun yapılan bir toplantıya katıldığı hatırlatılarak, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır" denildi.

OYNAT 00:23 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen deprem toplantısına davet edilmediği iddiasıyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?' sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İstanbul'da 26 Eylül 2019 saat 13.59'da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldığı ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı hatırlatıldı. Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, 27 Eylül sabah saat 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu toplantı için tüm görevliler orada bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırılmıştır. 27 Eylül 2019 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Hizmet Grupları görevlileri olan toplam 269 yetkili katılmıştır.

OYNAT 01:58 Fuat Oktay’dan toplantıya katılmayan İmamoğlu’na sert tepki: Ahlaki değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarına sert tepki gösterdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB'den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan ‘Davet Edilmedim’ şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır."

REKLAM