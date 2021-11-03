İstanbul Valiliğinden uyarı: Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor İstanbul Valiliği, Meteorolojiden yapılan değerlendirmeleri kaynak alarak vatandaşları görüş mesafesini düşürecek sis ve pus konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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