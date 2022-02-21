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İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya engelli vatandaşın yardım çağrısına kulak verdi

Ümraniye’de havalandırmak için bahçede bıraktığı akülü sandalyesi çalınan yüzde 92 engelli İlhan Şener’in yardım çağrısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan cevap geldi. Şener’i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımda “Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya engelli vatandaşın yardım çağrısına kulak verdi
İlhan Şener’e akülü sandalyesi teslim edildi.

İstanbul, Ümraniye Dudullu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün, yüzde 92 bedensel engelli İlhan Şener(44) isimli vatandaş, akülü sandalyesini havalandırmak için evinin bahçesine bıraktı.

Şener, dışarıya bıraktığı akülü sandalyeyi almak için bir süre sonra bahçeye çıktı. Akülü sandalyesinin yerinde olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 52 farklı suçlardan kaydı bulunan E.K. isimli şüphelinin akülü sandalyeyi çaldığını tespit etti.

Çaldığı akülü sandalyeyi hurdacıya götürmüş

Hırsızlık anına ilişkin görüntülerde, şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, çalınan akülü aracı kullanılamaz halde bir hurdacıda buldu. Kullanılamaz hale gelen akülü arabasını görünce Şener, duruma isyan etti.

Akülü arabasının siparişini verdik

Şener’i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında, “İlhan Şener kardeşimize de biraz önce telefonda söyledim. Hiç üzülmesin. Akülü arabasının siparişini verdik, en kısa zamanda teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Kağıthane’de 14 otomobili soyan hırsızlar kamerada
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Kağıthane’de 14 otomobili soyan hırsızlar kamerada
Kağıthane'de 14 otodan ve açıktan hırsızlık olayının 2 zanlısı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'açıktan hırsızlık' ve “otodan hırsızlık' suçları ile ilgili Kağıthane'de yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 ve 2022 yıllarında Çağlan ve Çeliktepe mahallelerinde 14 adet hırsızlık suçunun işlendiği ve olayların iki farklı araçla aynı yöntemle işlendiği belirlendi. Otodan hırsızlık anları kameralara da yansıdı. Elde edilen bulgular ışığında polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesi şüpheli araçların farklı ilçelerde 12 adet otodan ve açıktan hırsızlık olayında daha kullanıldıkları tespit edildi. Plakaları tespit edilen her iki aracın da S.Y. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Dün yapılan operasyonda S.Y. isimli kadın ve araçları kullanarak olayları gerçekleştirdiği belirlenen kardeşi B.Y. yakalandı. S.Y.'nin 1 yaralama suçundan, B.Y.'nin ise hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


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