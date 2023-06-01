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İstanbul ve Ankara için hemen sahaya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk kez topladığı AK Parti MYK’da gelecek yıl martta yapılacak yerel seçimlere ilişkin de ilk talimatlarını verdi. Erdoğan, teşkilattan vakit kaybetmeksizin İstanbul ve Ankara’da hemen sahaya ayak basılmasını istedi. Erdoğan, “Çalışmalara hemen hız verelim. Gerekirse neşter vururuz” uyarısında bulundu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ana gündem 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirilmesi ile gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin ilk hazırlık çalışmaları oldu.

GEREKİRSE NEŞTER

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Erdoğan parti kurmaylarından İstanbul ve Ankara için özel çalışma yürütmesini istedi. Erdoğan 2019 yerel seçimlerinde CHP yönetimine geçen iki büyükşehrin tekrar kazanılması için sıkı bir planlama yapılmasını vurguladı. Erdoğan, “Çalışmalara hemen hız verelim. Gerekirse neşter vururuz” uyarasında bulundu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#İstanbul
#Ankara
#Yerel Seçimler
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