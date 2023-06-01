İstanbul ve Ankara için hemen sahaya

Almanya’daki Türk seçmenin verdiği oylara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen CDU milletvekili Armin Laschet, Almanya’da bazı kesimlerin kendi istedikleri iktidardan yana açık görüş belirttiğini ifade etti. Laschet, “Muhalefetin mültecilerle ilgili sınır dışı açıklamaları ise görmezden gelindi” dedi. Alman siyasetçi, Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Putin'le görüştüğüne dikkat çekerek 'Türkiye’nin anahtar ülke konumunda' olduğunun altını çizdi.