İstanbul ve Ankara için hemen sahaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ana gündem 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirilmesi ile gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin ilk hazırlık çalışmaları oldu.
GEREKİRSE NEŞTER
Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Erdoğan parti kurmaylarından İstanbul ve Ankara için özel çalışma yürütmesini istedi. Erdoğan 2019 yerel seçimlerinde CHP yönetimine geçen iki büyükşehrin tekrar kazanılması için sıkı bir planlama yapılmasını vurguladı. Erdoğan, “Çalışmalara hemen hız verelim. Gerekirse neşter vururuz” uyarasında bulundu.