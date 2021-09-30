İstanbul'a bin yeni taksi önerisine ret

Vatandaştan İBB'ye taksi durağı isyanı: Ali kıran baş kesensiniz yani Allah bin türlü belasını versin bu CHP'nin

Mahallesinden yıllardır hizmet aldığı taksi durağını İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin kaldırdığı gören vatandaş isyan etti.



Duraktaki zabıtalarla konuşan vatandaş, 'Halka sordunuz mu? Bir vatandaş olarak ben şikayetimi dile getiriyorum. Neden benim durağımı, mahallemin durağımı ve benim ekmek aldığım yeri kaldırıyorsunuz?' diye sordu.



Zabıtanın, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde emlak müdürüyle konuşması gerektiğini söylemesi üzerine vatandaş, 'He onlar ali kıran baş kesen. İstediklerini kuracaklar, istediklerini kaldıracaklar. Park ve bahçeler dediğiniz belediye değil mi? CHP yani. Allah bin türlü belasını versin bu CHP'nin.' ifadelerini kullandı.

