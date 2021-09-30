Gündem İstanbula bin yeni taksi önerisine ret
İSTANBUL

İstanbul'a bin yeni taksi önerisine ret

İstanbul'a bin yeni taksi önerisi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla 9'uncu kez reddedildi.

Haber Merkezi Diğer
İstanbula bin yeni taksi önerisine ret
UKOME toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

  • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu raporlara göre yüzde 30'luk doluluk oranı olduğunu ileri sürerek, "Yolcuyla taksiciyi buluşturan aplikasyon teknoloji tam anlamıyla hayata geçerse verimlilik çok artacak ve sayısı artmayacak. Taksinin artmasına gerek kalmayacak. Tam tersine ilave taksi edilmiş gibi verimlilik alınacak" dedi.

DENİZ TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ

UKOME toplantısının gündem maddelerinden bir diğer ise Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

İstanbul'a bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi
GÜNDEM
İstanbul'a bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi

Vatandaştan İBB'ye taksi durağı isyanı: Ali kıran baş kesensiniz yani Allah bin türlü belasını versin bu CHP'nin
OYNAT 00:58
Vatandaştan İBB'ye taksi durağı isyanı: Ali kıran baş kesensiniz yani Allah bin türlü belasını versin bu CHP'nin
Mahallesinden yıllardır hizmet aldığı taksi durağını İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin kaldırdığı gören vatandaş isyan etti.

Duraktaki zabıtalarla konuşan vatandaş, 'Halka sordunuz mu? Bir vatandaş olarak ben şikayetimi dile getiriyorum. Neden benim durağımı, mahallemin durağımı ve benim ekmek aldığım yeri kaldırıyorsunuz?' diye sordu.

Zabıtanın, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde emlak müdürüyle konuşması gerektiğini söylemesi üzerine vatandaş, 'He onlar ali kıran baş kesen. İstediklerini kuracaklar, istediklerini kaldıracaklar. Park ve bahçeler dediğiniz belediye değil mi? CHP yani. Allah bin türlü belasını versin bu CHP'nin.' ifadelerini kullandı.


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