İstanbul'a bin yeni taksi önerisine ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen 5 bin taksi projesi kapsamındaki bin yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.
- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu raporlara göre yüzde 30'luk doluluk oranı olduğunu ileri sürerek, "Yolcuyla taksiciyi buluşturan aplikasyon teknoloji tam anlamıyla hayata geçerse verimlilik çok artacak ve sayısı artmayacak. Taksinin artmasına gerek kalmayacak. Tam tersine ilave taksi edilmiş gibi verimlilik alınacak" dedi.
DENİZ TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ
UKOME toplantısının gündem maddelerinden bir diğer ise Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.