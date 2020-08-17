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POLİTİKA

İstanbul’a ikinci baro: İstanbul için ilk adım bugün atılıyor

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar gerekli 2 bin imzaya ulaştı. Yeni baronun ilkeleri bugün kamuoyuna açıklanacak, ardından Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yapılacak. 15 Temmuz’da yürürlüğü giren “çoklu baro” düzenlemesiyle avukat sayısı 5 bini geçen şehirlerde 2 bin imzayla yeni baro kurulabiliyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barolarda tekelciliği bitiren, kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen düzenleme 15 Temmuz’da yürürlüğe girmişti. Böylece avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Mevcut avukat sayısına göre ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da birden fazla baro kurulabiliyor. Kanun uyarınca her baro, baro başkanı dahil 4 delege ve ilaveten 5 bin avukat için bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) temsil edilecek.

İLK BAŞVURU İSTANBUL’DA

İlk ikinci baro girişimi İstanbul’da oldu. Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, yeni baro için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul’da ikinci baro için gerekli 2 bin imzaya ulaşıldı. Bugün yapılacak toplantıyla yeni baronun ilkeleri açıklanacak. Daha sonra ise TBB’ye başvuru gerçekleştirilecek. Ankara’da da yeni baro için gerekli olan 2 bin imzanın toplandığı ve çalışmaların tamamlandığı belirtiliyor. Ankara’daki 2 numaralı baro için başvurunun ise önümüzdeki hafta TBB’ye yapılması bekleniyor.

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EKİM SEÇİMLERİNE YETİŞECEK

Yeni baronun en geç 6 ay içinde gerekli imzaları toplayıp kuruluşu tamamlaması gerekiyor. Kanuna eklenen geçici maddeye göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 Ekim ayının ilk haftasında yapılacak. İstanbul ve Ankara’daki ikinci baroların kısa süre içerisinde kuruluşlarını tamamlaması ve Ekim’in ilk haftası yapılacak seçime yetişmesi bekleniyor. Yeni kurulan baronun, TBB’ye delege gönderebilmesi için seçimli olağan genel kurul yapması gerekiyor.

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Daha iyi temsil

Cavit Tatlı
  • Yeni Şafak’a konuşan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, TBB’ye yapılacak müracaattan sonra imzaların toplanacağını, ancak yapılan çalışmalarda 2 bin avukatın yeni kurulacak baroya üye olma noktasında talepleri olduğunu kaydetti. Kuruluş ilkelerini bugün açıklayacaklarını ve ardından TBB’ye başvuracaklarını belirten Tatlı, “Avukatları daha iyi temsil edeceğiz. Yeni baroyla eksik gördüğümüz konularda çalışmalar yapacağız” dedi.

Öncelik istihdam

Eyüphan Korkmaz
  • Ankara’daki 2 No’lu baro çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hukuk ve Değişim Derneği Başkanı Eyüphan Korkmaz şunları söyledi: “Herkesi kucaklayacak bir çalışma gösteriyoruz. Konsensüs sağlanırsa mevcut barodan daha kucaklayıcı bir baro kuracağımız inancındayız. Meslek sorunlarının çözümüne odaklanacağız. Önceliğimiz avukatların istihdam sorunlarını çözmeye kafa yormak. Hukuk fakültelerindeki arkadaşlarımızı da önemseyen, onlar için de bir çalışma içindeyiz.”

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