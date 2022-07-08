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İSTANBUL

İstanbul’a kasap göçü!

Farklı semtlerdeki 903 resmi kurban kesim yerinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu’nun farklı şehirlerinden İstanbul’a göç etti.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
İstanbul’a kasap göçü!
Kasapları yoğun bir mesai bekliyor.

Farklı semtlerdeki 903 resmi kurban kesim yerinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu’nun farklı şehirlerinden İstanbul’a göç etti. 3 aylık gelirlerini 3 günde kazanacak olan meslek erbaplarını yoğun bir mesai bekliyor. Kasapların önemli bir bölümü de vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanan kesim alanlarında çalışacak. Yine yüzde hesabı ve adet başın ücret alacaklar.

GÜNDE 50 ADET KESİM

Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı kesim fiyatlarının büyük baş için bin, küçük baş için 300 lira olarak belirlendiğini söyledi. Bir kasabın ekibiyle beraber günde 50 adet kesim yapabileceğini belirten Yardımcı, artan denetimler sonrasında merdivenaltı kesimlerin azaldığını belirterek, “Vatandaşlar kurban alırken dikkat etmeli. Merdiven altı yerlerden almamalı. İşin ehli olan yerlerden kesim yapılmalı. Bir satır, bir kurban alan kişiye kurban kestirilmemeli. Öte yandan ilk gün kesmek için de acele edilmemesi önemli” diye konuştu.

Kurban kesim fiyatları belli oldu
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesim fiyatları belli oldu.
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Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
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Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurban kesim fiyatlarının belirlendiğini ifade etti.
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Berk, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyledi.
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Buna göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesimi 600 lira.
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Küçükbaş kurbanlık kesiminin 200 liradan yapılacak.
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Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesimi 400 TL'den yapılacak.
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Küçükbaş kurbanlık kesimi ise 150 TL olacak
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Vatandaşları, kurbanlıklarını belgesi olmayan korsan kasaplara kestirmemeleri konusunda uyaran Başkan Berk şunları söyledi:
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\"Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli.
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. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak, kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor.
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Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir
Kurban kesim fiyatları belli oldu
9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar 2022 kurban fiyatlarını ve kurban kesim fiyatlarını araştırıyor. Kurban kesim fiyatları belli oldu. Peki küçükbaş kaç liraya kesiliyor? Büyükbaş kesimi kaç TL? İşte detaylar...


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