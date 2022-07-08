İstanbul’a kasap göçü!

Farklı semtlerdeki 903 resmi kurban kesim yerinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu’nun farklı şehirlerinden İstanbul’a göç etti. 3 aylık gelirlerini 3 günde kazanacak olan meslek erbaplarını yoğun bir mesai bekliyor. Kasapların önemli bir bölümü de vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanan kesim alanlarında çalışacak. Yine yüzde hesabı ve adet başın ücret alacaklar.

GÜNDE 50 ADET KESİM

Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı kesim fiyatlarının büyük baş için bin, küçük baş için 300 lira olarak belirlendiğini söyledi. Bir kasabın ekibiyle beraber günde 50 adet kesim yapabileceğini belirten Yardımcı, artan denetimler sonrasında merdivenaltı kesimlerin azaldığını belirterek, “Vatandaşlar kurban alırken dikkat etmeli. Merdiven altı yerlerden almamalı. İşin ehli olan yerlerden kesim yapılmalı. Bir satır, bir kurban alan kişiye kurban kestirilmemeli. Öte yandan ilk gün kesmek için de acele edilmemesi önemli” diye konuştu.

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