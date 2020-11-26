İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tartışma çıktı. Teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından reddedildi. Teklif daha önce de İBB tarafından UKOME'ye getirilmiş ve reddedilmişti.

OYNAT 00:55 Ekrem İmamoğlu, taksicilerin üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksicilerle görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksicilerin üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksicilere 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.



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İmamoğlu ve taksiciler arasında gerginlik

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksicilerle görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksicilerin üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksicilere 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.

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