Gündem İstanbulda 12 milyonluk yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da 12 milyonluk yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 12 milyonluk yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da üç farklı ilçeye İran ve Arnavutluk'tan getirilen piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan yarım ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 8 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Uyuşturucu kartellerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy, Fatih ve Küçükçekmece’de bazı adreslere baskın düzenleyen narkotik polisi, 525 kilo skunk türü Hint keneviri, 15 kilo afyon sakızı ile 10 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuların piyasa değerinin 12 milyon olduğu belirlendi

Toplam daralı ağırlığı 550 kiloyu bulan uyuşturucuların, tırla İran ve Arnavutluk’tan yurda sokulduğu öğrenilirken, ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtildi. Uyuşturucu kaçakçılarının, dikkat çekmemek ve kokuyu dağıtmak için uyuşturucu maddeleri kahve ile izole ettikleri dikkat çekerken, maddelerin yatak bazalarına, çocuk uyku tulumu ve yorganlarının astarlarına, bavullara gizlenmiş olması dikkat çekti.

Uyuşturucularla bağlantılı olan 8 kişi tutuklandı

Baskın yapılan adreslerde, uyuşturucularla bağlantılı olduğu öne sürülen 1’i İran uyruklu 2 kadın, 6 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen 8 şüphelinin tamamı tutuklandı.

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