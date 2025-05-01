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İstanbul’da 3 ayda 41 milyon muayene

İstanbul’da 3 ayda 41 milyon muayene

Saliha Engin
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'da 3 ayda yaklaşık 41 milyon muayene hizmeti sunuldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “2025 yılının ilk 3 ayında 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusumuza sağlık tesislerimizde toplam 40 milyon 913 bin 514 muayene hizmeti sunulmuş, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 muayene artışı görülmüştür” dedi. Bakırköy'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Güner, İstanbul'da 53 kamu, 144 özel, 6 kamu üniversitesi, 12 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 215 hastanede sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Ayrıca 1089 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 4 bin 918 Aile Hekimliği biriminde kesintisiz birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğunu belirten Güner, "2025 yılının ilk 3 ayında 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusumuza sağlık tesislerimizde toplam 40 milyon 913 bin 514 muayene hizmeti sunulmuş, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 muayene artışı görülmüştür. Günlük 659 bin 895 muayene yapılan ilimizde vatandaşlarımız yılın ilk 3 ayında ortalama 3 kez sağlık tesislerimize başvurmuştur” diye konuştu. Güner, ayrıca İstanbul'daki sağlık tesislerinin yüzde 80'inin depreme dayanıklı hale getirildiğini söyledi.


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