İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yapılacak

Ayasofya-i Kebir Cami'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.



Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.



Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi.