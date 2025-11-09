İstanbul'da acı olay: Yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 00.00 sıralarında Çınar Mahallesi Dikmen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki E.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan E.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen E.S. kurtarılamadı.