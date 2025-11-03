Yeni Şafak
İstanbul'da ateşkes zirvesi

İstanbul'da ateşkes zirvesi

Canberk Doğan
04:003/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Toplantıya katılacak ülkeler, 23 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile lider düzeyinde bir araya gelmişti.
Gazze’de sağlanan ateşkesin İsrail tarafından tekrar bozulması sonrası tansiyonun düşmesi için ülkeler İstanbul’da toplanıyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da Gazze konulu kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 23 Eylül’de New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelen ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün de toplantıya katılması bekleniyor.

İNSANİ KRİZ MASADA

Tarihi kararların alınacağı toplantıda Gazze’deki ateşkese ilişkin son gelişmeler ile bölgede devam eden insani kriz masaya yatırılacak. Fidan’ın oturumda bir dizi kritik vurguda bulunması öngörülüyor. Buna göre Fidan’ın, İsrail’in ateşkesi baltalamak için bahaneler ürettiğini özellikle gündeme getirmesi ve uluslararası toplumun İsrail’in provokatif eylemlerine karşı net, kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

EŞ GÜDÜM MESAJI

Fidan’ın ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor. Toplantıda Gazze’ye insani yardım akışının yetersiz olduğunun altını çekecek olan Fidan’ın, İsrail’in bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulaması ve yardımın kesintisiz, yeterli miktarda bölgeye ulaştırılmasının hem insani hem hukuki bir zorunluluk olduğuna işaret etmesi bekleniyor. Filistin halkının meşru haklarının korunması ve iki devletli çözüm perspektifinin muhafaza edilmesi vurgusunun da İstanbul’daki toplantıya yansıması bekleniyor.



