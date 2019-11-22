Gündem İstanbulda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü1 ölü, 2 ağır yaralı
İSTANBUL

İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlerine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

Haber Merkezi AA
Beykoz'da bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü
Beykoz'da bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPTI

  • TEM otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı.

AA
Beykoz'da bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü.

Kazada ikiye ayrılan otomobildeki bir kişi öldü, biri kadın 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

AA
Beykoz'da bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü
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