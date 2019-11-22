İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 ağır yaralı Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlerine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

Haber Merkezi 22 Kasım 2019, 14:03 Son Güncelleme: 22 Kasım 2019, 14:07 AA