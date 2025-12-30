İstanbul'da 'Casperler' silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı: 223 şüpheliye dava açıldı

Açıklamada, soruşturma kapsamında 10 Mayıs 2023 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarıldığı belirtildi.