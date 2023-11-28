İstanbul'da fırtına alarmı: THY'nin İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir süren fırtına ve yağış uyarılarının ardından bir duyuru da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, bu gece saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekildi.