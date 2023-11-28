İstanbul'da fırtına alarmı: THY'nin İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi

İstanbul akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine girecek.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferinin iptal edildiği duyuruldu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, seferlerin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin 28 Kasım tarihli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
AKOM'dan yapılan açıklamada; Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.