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İstanbul'da fırtına alarmı: THY'nin İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal edildi

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal edildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:42 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 16:06 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine girecek.

İstanbul akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ve fırtınanın etkisine girecek.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferinin iptal edildiği duyuruldu.


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, seferlerin olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin 28 Kasım tarihli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.


Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.

İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."



AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada; Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.



#THY
#sefer iptali
#İstanbul Havalimanı
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