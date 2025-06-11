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İstanbul'da korku dolu anlar: 3 katlı binanın balkonu çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar: 3 katlı binanın balkonu çöktü

11:2611/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
DHA
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Fatih'te 3 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sokak güvenlik nedeniyle kapatılırken, bitişikteki binalar da tahliye edildi.

İstanbul Fatih’te bir binanın arka cephesinde meydana gelen kısmi çökme, mahallede paniğe neden oldu. Kocamustafapaşa Mahallesi Sarraf Tahsin Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın arka kısmında gerçekleşen çökme, çevredeki bazı binalarda da hasara neden oldu.


3 katlı binanın balkonu çöktü


Olay, saat 10.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan kişilerin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi


Güvenlik önlemleri alındı


Binanın çevresi, olası risklere karşı güvenlik şeridiyle kapatıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, binada ve çevresindeki yapılarda incelemelerde bulunuyor. Çökmenin etkisiyle bitişikteki bazı binalarda çatlaklar ve yapısal hasarlar meydana geldi. Yetkililer, risk tespiti yapılan binaların tahliyesine ilişkin kararları kısa süre içinde açıklayacaklarını bildirdi. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ederken, bina sakinleri gelişmeleri endişeyle takip ediyor.


Belediye ve ilgili birimlerin, yapının durumu hakkında detaylı rapor hazırlaması bekleniyor.



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