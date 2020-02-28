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İSTANBUL

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması!

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması: Polis helikopteri de havadan destek verdi

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği ‘Kurt Kapanı-2’ uygulaması gerçekleştirildi. Kent geneline birçok noktada gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Haber Merkezi İHA
Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı.
Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı.

İstanbul genelinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-2 uygulaması gerçekleştirildi.

Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı.

Huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-2 uygulaması gerçekleştirildi.

Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi

Uygulamada vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde 2 sürücüye ehliyetlerinin yanında bulunmadığı gerekçesiyle 288 TL para cezası kesildi.

Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

Huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-2 uygulaması gerçekleştirildi.

Huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-2 uygulaması gerçekleştirildi.
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