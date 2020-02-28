İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması! İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 2’ uygulaması: Polis helikopteri de havadan destek verdi İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği ‘Kurt Kapanı-2’ uygulaması gerçekleştirildi. Kent geneline birçok noktada gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 17:22 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 17:23 İHA