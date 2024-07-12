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İstanbul'da kuvvetli yağmur: Hafta sonunda devam edecek mi?

Yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur ise İstanbul'da etkili oldu. Peki hafta sonunda yağmur devam edecek mi? İşte detaylar...

09:22 - 12/07/2024 Cuma
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Sabah saatlerinde İstanbul yağışlı havaya uyandı. Sağanak, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağış beklenen bölgeler ve illerle ilgili TRT Haber'e şu bilgileri paylaştı:

"Batı Karadeniz’in iç kesimleri Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Edirne dışında Marmara bölgesi, kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışları görmek mümkün olacak."

HAFTA SONU SERİN VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olacağını aktaran Tekin şunları söyledi:

  • "Cumartesi günü için ise Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile yine karadeniz bölge genelinde yağışlar alacağız. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların Ankara ve İstanbul'da yer yer devam edeceğini aktaran Tekin 3 büyük ilin hava durumunu şöyle anlattı:

  • "Başkentte cuma ve cumartesi günü yağışı göreceğiz. Cuma günü kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olabilir. İstanbul’da cuma günü yağış göreceğiz, hafta sonu ise yağış ara verecek. İzmir’de cuma günü yağış göreceğiz ancak hafta sonu yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak."


Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Temmuz hangi illerde yağış olacak?

Meteoroloji 12 Temmuz Cuma il il hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Temmuz il il hava sıcaklıkları ve hava durumunun ayrıntıları...

Gökçeada açıklarında avlanan Türk balıkçılara Yunan unsurları saldırdı

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı. Ardından baba oğul hastaneye kaldırıldı. İlker Özdemir olayla ilgili ise, "Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular." dedi.


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