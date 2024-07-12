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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Temmuz hangi illerde yağış olacak?

Meteoroloji 12 Temmuz Cuma il il hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Temmuz il il hava sıcaklıkları ve hava durumunun ayrıntıları...

09:16 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? 12 TEMMUZ 2024

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU (12 TEMMUZ)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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