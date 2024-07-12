Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL? 12 TEMMUZ 2024
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU (12 TEMMUZ)
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41