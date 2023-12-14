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İBB'den mezar fiyatlarına zam: En uygunu 4 bin 470 TL en pahalısı 69 bin 770 lira

Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti yüzde 54,15 zam yapılarak 45 bin 260 liradan 69 bin 770 liraya yükseltildi.

20:10 - 14/12/2023 Perşembe
AA
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 69 bin 770 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 69 bin 770 lira olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda 2024 yılı ücret tarife teklifleri kapsamında mezarlık ücret ve hizmet bedelleri de ele alındı.

Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen
tarifeye göre, gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz verilmeye devam edecek.

ÜCRETLİ HİZMETLER

Tabutlu defin 480 liradan 740 liraya, briket lahit 1200 liradan 1850 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 2 bin 420 liradan 3 bin 730 liraya, tek katlı lahit mezar 3 bin liradan 4 bin 620 bin liraya, çift katlı lahit mezar 4 bin liradan 6 bin 170 liraya yükseltildi.

İSTANBUL'DA MEZARLIK YERİ BEDELLERİ

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösterdi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 7 bin 260 lira olan yer bedeli 11 bin 190 lira oldu.

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 liradan 34 bin 890 liraya, boş mezar yeri bedeli ise yüzde 54,15 zam yapılarak 45 bin 260 liradan 69 bin 770 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 7 bin 260 liradan 11 bin 190 liraya yükseltildi.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 1320 lira olan yer bedeli 2 bin 30 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 9 bin 75 liradan 13 bin 990 liraya, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 liradan 27 bin 980 liraya çıkarıldı. 1320 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 2 bin 30 lira oldu.
Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı'nın içinde olduğu üçüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 110 liradan 170 liraya, boş mezar yeri 6 bin 50 liradan 9 bin 330 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 3 bin 25 liradan 4 bin 660 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 55 liradan 80 liraya yükseltildi.

Daha önce köy statüsünde olan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya'nın içinde bulunduğu dördüncü gruptaki mezarlıklarda yer bedeli 110 liradan 170 liraya, boş mezar yeri 2 bin 900 liradan 4 bin 470 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 1450 liradan 2 bin 240 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 55 liradan 80 liraya çıkarıldı.

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 550 liradan 850 liraya, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 5 bin 810 liradan 8 bin 960 liraya, boş mezar yeri 9 bin 440 liradan 14 bin 550 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 220 liradan 340 liraya yükseltildi.



#İstanbul
#Mezar
#Mezar yeri
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