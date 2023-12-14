Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 1320 lira olan yer bedeli 2 bin 30 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 9 bin 75 liradan 13 bin 990 liraya, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 liradan 27 bin 980 liraya çıkarıldı. 1320 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 2 bin 30 lira oldu.