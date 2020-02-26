İstanbul'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

Silahtarağa’da meydana gelen olayda motosiklet tamircisi Ufuk Işık, oto tamirci komşusunun ricası üzerine müşterinin jantı yerinden çıkan lastiğini takmaya başladı. Jantın kenarlarına balata spreyi sıkan Işık, lastiği yerine yerleştirdikten bir süre sonra çakmakla test etmek istedi. Ancak nitrojen dolu lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu motosiklet tamircisi Ufuk Işık vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu yaralandı. Işık, esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda 2. dereceden yanıklar oluşan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Işık, bir hafta hastanede, yaklaşık 20 gün de evde tedavi gördü.

İHA

Müşterinin hatası büyük