Gündem İstanbulda oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı
3. SAYFA

İstanbul'da oto tamircide nitrojen dolu lastik patladı

İstanbul Eyüpsultan'da bir motosiklet tamircisi, müşterinin önceden belirtmediği nitrojen dolu lastiğe sprey sıkıp çakmakla test yapmaya kalktı. Lastiğin bomba gibi patlaması ve alev alması sonucu tamirci yaralandı. Vücudunun büyük kısmı yanan adamın durumu iyi.

Haber Merkezi İHA
Oto tamircinin vücudunun büyük kısmı yandı.
Oto tamircinin vücudunun büyük kısmı yandı.

Silahtarağa’da meydana gelen olayda motosiklet tamircisi Ufuk Işık, oto tamirci komşusunun ricası üzerine müşterinin jantı yerinden çıkan lastiğini takmaya başladı. Jantın kenarlarına balata spreyi sıkan Işık, lastiği yerine yerleştirdikten bir süre sonra çakmakla test etmek istedi. Ancak nitrojen dolu lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu motosiklet tamircisi Ufuk Işık vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu yaralandı. Işık, esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda 2. dereceden yanıklar oluşan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Işık, bir hafta hastanede, yaklaşık 20 gün de evde tedavi gördü.

İHA

Müşterinin hatası büyük

  • Müşterinin jantın içine nitroje hava bastıklarını söylemediğini belirten Işık, “Müşteri bir lastik getirdi ve janta oturmadığını söyledi. Normalde oturmayan lastiklere biz etrafına balata spreyi sıkarak ve ateşle destekleyerek oturtuyoruz. Bunu yıllarca herkes böyle yapar, prosedürü budur. İçerisinde nitrojen olduğunu bilmediğimiz için sprey ile gaz birbirine bulaştı ve ateş yaktığımız anda harlayarak yüzümüzde kolumuzda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Yaklaşık 15-20 gün evde yattım, 1 haftaya yakın da hastanede tedavi gördüm” dedi.
Putin İdlib için geliyor

Putin İdlib için geliyor

Erdoğan'dan flaş açıklama: HTS kayıtları açıklandığında kel görünecek
Ömür dediğinbir gölgede koşmak gibi

Ömür dediğin
bir gölgede koşmak gibi

​Anadolu İrfanı 6'ıncı bölümünde deprem bölgesi Elazığ'da.
Yola çıktı

Yola çıktı

​Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Koronavirüs Yunanistan'da

Koronavirüs Yunanistan'da

​Bir komşu ülkede daha virüs tespit edildi.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.

Kulak asmıyorum

Kulak asmıyorum

​​Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Cepteki tehlike!

Cepteki tehlike!

​Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişi saldırıya uğradı.
Irak ve <br>İtalya'ya gitmeyin

Irak ve
İtalya'ya gitmeyin

​Dışişleri'nden Türkler için seyahat tavsiyesi.
Ölü sayısı 19'a yükseldi

Ölü sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs salgını büyüyor.
Verdiğimiz<br>süre doluyor

Verdiğimiz
süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Esenboğa Havalimanı'na indi

Esenboğa Havalimanı'na indi

​İran vatandaşlarını götürecek olan uçak Ankara'da.
Bakanlık<br>müjdeyi verdi

Bakanlık
müjdeyi verdi

​Elazığ'da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli.
İlk 'örnek ev'<br>teslim edildi

İlk 'örnek ev'
teslim edildi

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde bin 500 ev kurulacak.
En az 6-9 ay

En az 6-9 ay

Bakan Koca aşı ile ilgili süreci açıkladı.
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Dünya

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti
Dünya

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!
Dünya

Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün son olarak Ortadoğu ülkelerinde görülmesi büyük paniğe neden oldu. İran üzerinden bölge ülkelerine yayılan salgınla ilgili en kötü senaryo savaşın yerle bir ettiği Suriye'de yayılması. Şam’da 2, Lazkiye’de 3 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, salgının mülteci kampları gibi toplu yaşanan yerlerde yayılma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ciddi tıbbi tedbirleri alması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.