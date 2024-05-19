İsrail’in insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze’ye destek için İstanbul’da Özgürlük Tufanı Kongresi düzenlendi. Filistin meselesinin farklı yönleri ve geleceğinin tartışılacağı kongreye Hamas yetkililerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından lider, kanaat önderleri ve akademisyenler katıldı. Dün başlayan ve 2 gün sürecek kongreye, telekonferansla bağlanan Hamas liderlerinden Halid Meşal, “Bizler 8 aydır direnişi devam ettiriyoruz. Düşman ise katliama devam ediyor. Sizlerin çabaları, eylemleriyle bu 8 ayı geçirdik. Filistin için fedakarlık yapan herkesten Allah razı olsun” dedi.

ALÇAK BİR SOYKIRIM

Dünyanın her yerinde Gazze’ye destek olmak için sokağa dökülen insanlara dikkat çeken Meşal, “Siyonistlerin karşısında durmak için sokaklara dökülen insanları selamlıyorum. Düşman katliamlar yapmaya ve suç işlemeye devam ediyor. Hâlâ insanlar öldürülüyor. Mescid-i Aksa ayaklar altına alınmak isteniyor. Şu an alçakça bir soykırımla karşı karşıyayız. Ancak hezimet psikolojisi içinde olan düşman, yenilmiş ve öz güvenini kaybetmiştir. Siyonizm temelinden sarsılıyor. İsrail’i hezimete uğratma ve Siyonist projeyi ortadan kaldırma fırsatıyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

SABRIN SONU KURTULUŞ

Programda söz alan İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Başkanı Kemal Özden, “İnanıyorum ki 7 Ekim nasıl insanlık tarihinde bir kırılma noktası olmuşsa, bugün dünyanın dört bir yanında toplanan İslami hareketlerin birlikteliği de bir dönüm noktası olacak. Bu direniş ve şehitlerimiz dünyanın dört bir tarafında milyonlarca yeni Müslüman kardeşlerimizin olmasını sağlayacak. Sabırlı olalım, düşmanımızdan daha çok sabredelim ve bu sabrın neticesi kardeşlerimizin kurtuluşu olsun” ifadelerini kullandı.

İnsanlık zafer bekliyor

Tüm insanların Gazze’deki zaferi beklediğini ifade eden Uluslararası Bereket Derneği Başkanı Şeyh Ahmed İbrahimi, “Allah bugün Gazze halkını önder olarak dünyanın karşısına çıkarmıştır. Bu mücadele yeni bir dünyanın işareti. Bizim ilkelerimizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bütün proje ve programlarımızı Özgürlük Tufanı’nı düşünerek yapmalıyız. Bu mücadelenin bir parçası olamayacaksak korkmalıyız” değerlendirmesi yaptı. TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, Türkiye’nin her zaman Filistin davasının her zaman yanında olduğunu ifade etti.







