İstanbul'da paketlenmişti: PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlusu Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Durmaz, PKK/KCK terör örgütü içerisinde herhangi bir faaliyeti olmadığını savunarak, "Avrupa yapılanması içerisinde hiçbir faaliyette de bulunmadım. Benim kullanmış olduğum bir kod ismim yoktur. 'Zeynel' ismi ailem tarafından bana verilen ve çocukluğum boyunca aile içerisinde kullanılan bir isimdir. PKK/KCK terör örgütü bulunduğum bölgede herhangi bir eylem ve etkinlik yapmadı. Emniyette vermiş olduğum ifademde bana gösterilen fotoğraflardaki şahıs ben değilim." iddiasında bulundu.