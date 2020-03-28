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İSTANBUL KORONAVİRÜS

İstanbul haberleri: ​İstanbul'da piknikçiler göl kenarına akın etti!

İstanbul'da piknikçiler göl kenarına akın etti: Sazlıdere Barajı'nda balık tuttular

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.

Haber Merkezi DHA
Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı.
Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

​İstanbul'da piknikçiler göl kenarına akın etti: Sazlıdere Barajı'nda balık tuttular
FOTOĞRAF 10
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Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.
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Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı.
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Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti.
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Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı.
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Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.
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​İstanbul'da piknikçiler göl kenarına akın etti: Sazlıdere Barajı'nda balık tuttular
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.


Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı

Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı. Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti.

Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.

5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi
FOTOĞRAF 10
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İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı.
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Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor.
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5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu.
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Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.
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5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi
İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.

Koronavirüse iyi geldiği söylendi: Mardin'de satışı 769 kat arttı
FOTOĞRAF 10
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor.
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Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.
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Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin’in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi.
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İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL’ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.
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İlçe sakinlerinden Zeki Beşeren, Kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Bugün çok kişi aldı. Kapış kapış alıyorlar dedi.
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Sumak satıcısı Abdulkadir Özgen ise satışlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, Herkes sumak istiyor, satış patlaması oldu. Bende 25 kilo sumak vardı şu an kalmış 2 kilo diye konuştu.
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Uzmanlar ise sumağın koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyledi.
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Koronavirüse iyi geldiği söylendi: Mardin'de satışı 769 kat arttı
Mardin'in Derik ilçesinde, sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine satışlar 769 kat arttı. Bir yılda tüketilen sumak, bir günde satıldı. Uzmanlar, kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıkan sumağın koronavirüse iyi geldiğine dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.
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