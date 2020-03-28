Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

FOTOĞRAF 10 Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı. Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti. ​İstanbul'da piknikçiler göl kenarına akın etti: Sazlıdere Barajı'nda balık tuttular Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı

Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı. Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti.

Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.

FOTOĞRAF 10 İngiltere’nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti. 5 yılda inşa etti: Koronavirüse karşı yer altına çekildi İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder