İstanbul'da polise yönelik saldırı: Gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

00:3810/04/2026, Cuma
Saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma genişletildi. Terörle Mücadele ve istihbarat ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16’ya yükseldi. Şüphelilerin farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 16’ya yükseldi.

Beşiktaş’ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 16’ya yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1’inin İzmit, 1’inin Konya, 3’ünün Kocaeli’de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul’da gözaltına alındığı kaydedilmişti.



