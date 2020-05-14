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Gündem İstanbulda sıcaklıklarda 109 yılın rekoru kırılırken bir hafta erken yaz yaşanacak
İSTANBUL

İstanbul'da sıcaklıklarda 109 yılın rekoru kırılırken bir hafta erken yaz yaşanacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarınca yapılan ölçümlere göre, İstanbul'da ocak ayından 13 Mayıs'a kadar alınan sıcaklık ortalaması 1911'den bu yana yapılan ölçümlerin üzerine çıkarak rekor kırdı. Mayıs'ın 12'sinde Kandilli'deki istasyonda 31.4 derece ölçülen sıcaklık ortalaması, 109 yıllık verilerin en yükseğini oluştururken, 11 Mayıs'ta ölçülen 28.9 derecelik sıcaklık ortalaması da Kandilli'de ölçülen yüksek beşinci değer oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarınca 1911'den bu yana yapılan ölçümlere göre, bu yıl İstanbul'da ocak ayından 13 Mayıs'a kadar alınan sıcaklık ortalaması yükselerek rekor kırarken, bir hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar kısa süreli erken yaz yaşatacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke, bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artarak batı bölgelerinde 9 ila 13 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, meteoroloji istasyonunun 1911'den beri rasathanedeki aynı noktada yaptığı ölçümlere göre, ocak, şubat, mart, nisan ve 12 Mayıs'a kadar yaşanan sıcaklıkların geçmiş yıllara göre çok rastlanan bir değerde olmadığını söyledi.

Tek, bu aylardaki sıcaklık ortalamasının 109 yıllık ölçümlerin üzerine çıktığını belirterek, "Bu seneki sıcaklık değerleri her ay için geçerli olmak üzere yükseldi. Ocak ayının 1912-2019 sıcaklık ortalaması 8.3 derece iken bu sene 9.5 dereceye gerçekleşerek ortalamanın üzerine çıktı. Şubat ayı sıcaklık ortalaması ise 8.8 iken bu yıl 12 derece oldu. Mart ayı sıcaklık orlaması ise 11.5 derece iken bu sene 14.1'e yükselirken, nisan 16.5 olan ortalama bu sene 16.3'e düştü. 13 Mayıs'a kadar olan 109 yıllık sıcaklık orlaması 20.5 iken bu sene 24.2'ye yükseldi." diye konuştu.

Mayıs'ın 12'sinde Kandilli'deki istasyonda 31.4 derecelik sıcaklık ölçümü yapıldığını dile getiren Tek, bunun 109 yıllık sıcaklık ortalamasında en yüksek değer olduğunu, sıcaklıkta o güne ait bir rekor kırıldığını kaydetti.

Adil Tek, bu değerin, 1911'den bu yana 1 Ocak-12 Mayıs arasında hiç bu kadar yükselmediğini belirterek, şöyle devam etti:

  • "Yine 11 Mayıs'ta ölçülen 28.9 derecelik sıcaklık bugüne kadar Kandilli'de ölçülen yüksek beşinci değer oldu. Bunlar 2020'nin ilk 4,5 ayında bölgemizde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gittiğini, sıcak bir dönem geçirdiğimizi, sıcaklıklarda rekor kırıldığını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, İzmir Tire'de de 12 Mayıs'ta sıcaklık 36.8 derece ölçülmüş. Bunun da o bölgenin aynı tarihe göre rekoru olduğunu düşünüyorum. Batı bölgelerde Marmara ve Ege'de geçmiş yıllara ait normallere göre 11 ve 12 Mayıs'ta yüksek sıcaklıklar yaşandı."

Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor

Adil Tek, yarından itibaren Batı bölgelerinde Afrika kökenli bir sıcak hava dalgasının beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceğini dile getirerek, İstanbul'daki sıcaklıkların yarın 29, cumartesi 30, pazar 31, pazartesi 25, salı 30, çarşamba günü de 34 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini söyledi.

Ege ve İzmir çevresinde ise bu sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini ifade eden Tek, "İstanbul'daki beklenen 32-33 derecelik sıcaklıklar bu ay için normal değerler değil. 18, 19 ve 20 Mayıs'ta 100 yılın içerisindeki en yüksek değerler gözüküyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıklarda aynı döneme göre 100 yıllık rekorun kırılması bekleniyor. Yaz döneminde görülen bu sıcaklıklar erken yaşanacak. Yaklaşık bir hafta sürecek bir erken yaz diyebiliriz" dedi.

Tek, bu sıcaklıklara temmuz ve ağustos aylarında rastlanıldığını dile getirerek, öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması gibi tedbirlerin alınmasının önemine değindi.

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