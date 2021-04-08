Gündem İstanbulda soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor

İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da yüzde 53’e çıktığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor.

Megakent’i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
İHA
İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Şemsiyeler rüzgâra dayanamadı

Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor.

Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53’e çıktığı görüldü.
İHA
Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53’e çıktığı görüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 53

İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu görüldü.

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