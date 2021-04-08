​İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Megakent’i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Şemsiyeler rüzgâra dayanamadı

Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor.

İHA Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53’e çıktığı görüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 53

İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu görüldü.

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