Gündem Marmaraya yaz geliyor Sıcaklık normalin 6 derece üzerine çıkacak
İSTANBUL AKTÜEL

Marmara'ya yaz geliyor: Sıcaklık normalin 6 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji yetkilileri Marmara Bölgesi için yeni uyarıda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Marmaraya yaz geliyor: Sıcaklık normalin 6 derece üzerine çıkacak
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden hava durumuna ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgede, Edirne ile Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinde yağış başlayacak. Akşam saatlerinden sonra Trakya'nın tümünü, gece saatlerinde ise İstanbul çevrelerini kapsayacak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli rüzgara dikkat

Rüzgarın, gün boyu güneyli, gece kuzeydoğu yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmaraya yaz geliyor

Marmara'ya yaz geliyor

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