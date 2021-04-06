Meteoroloji uzmanı uyardı: Araçlarınızı perşembe günü kapalı yerlere almaya özen gösterin

Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak gerektiğini belirten Dr. Özdemir, “Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım" dedi.

FOTOĞRAF 10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yağış ve dolu uyarısı yapılınca bazı araç sahipleri, araçlarının doludan ve fırtınadan zarar görmemesi için önlem almıştı. Araç sahipleri araçları naylonla kaplarken, bazısı da karton, halı ve kilim kullanmayı tercih etmişti. Dünkü şiddetli yağış ve bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bugün de bazı vatandaşların önlemlerinin devam ettiği görüldü. Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde aracını uyarılara karşı kilimle koruyan Sinan Sarıoğlu Dün dolu yağışı bazı semtlerde etkili olmuştu. Bizde aracımızın camları kırılmasın diye doludan korunmak için önlemini aldık. Vatandaşlarda her ihtimale karşı önlemini alsın diye konuştu. Yine aynı mahallede yaşayan araç sahibi Çetin Zeyrek Dün haberlerde yağmur ve dolu yağacağını söylemişlerdi. Camlara karton ile kapatarak önlem almaya çalıştık. Bugün de yağar mı bilmiyorum ama bu hafta yağışların devam edeceği söylendiği için önlemimiz devam ediyor diye konuştu. Araç sahiplerinin dolu önlemi devam ediyor Araç sahiplerinin dolu önlemi devam ediyor Araç sahiplerinin dolu önlemi devam ediyor Araç sahiplerinin dolu önlemi devam ediyor Araç sahiplerinin dolu önlemi devam ediyor Araç sahiplerinin dolu önlemi devam ediyor Meteoroloji'nin dün İstanbul için 'sarı alarm' vererek yaptığı kuvvetli yağış ve dolu uyarısından sonra araçlarını halı, kilim, karton gibi malzemelerle korumaya alan vatandaşların, dolu önlemi bugün de devam ediyor. BiP'te paylaş

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"PERŞEMBE GÜNÜ VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KAPALI YERE ALMALI"

Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir" diye konuştu.

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"LODOSUN ETKİSİYLE SICAKLIK 19- 20 DERECEYİ BULACAK"

Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, “Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi'nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı görülebilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan'ın ilk gününden itibaren de hava açacak."