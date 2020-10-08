Uyarılar yapıldı: Bursa'da doluya karşı sürücülerden battaniyeli önlem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından, arabalarını korumak isteyenler de tedbir aldı.

Yağış ve dolu uyarısı üzerine, araç sahipleri önlem aldı.

Kent merkezinde bazı araç sahiplerinin doluya karşı battaniye, kilim ve kartonla önlem aldığı görüldü. Orhangazi'de de sürücüler araçlarını viyadük altlarına park ederek, zarar görmesinin önüne geçmeye çalıştı.

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Yağış ve dolu uyarısı üzerine, araç sahipleri önlem aldı.

'DOLU UYARISINI GÖRDÜM'

Merkez Yıldırım ilçesinde otomobilini battaniye ve kilimle korumaya alan Bekir Özeren, "Televizyonlarda meteorolojinin dolu yağışı uyarısını gördüm. Bende aracımı korumak için böyle önlem aldım" dedi.

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Yağış ve dolu uyarısı üzerine, araç sahipleri önlem aldı.

Yağış ve dolu uyarısı üzerine, araç sahipleri önlem aldı.