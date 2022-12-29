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İstanbul'da şoke eden operasyon: Sultan 2. Abdülhamid'in fermanı bulundu

İstanbul Karaköy’de bir işyerine düzenlenen operasyonda, Sultan 2. Abdülhamid’e ait “Yıldız Koleksiyonunda” kaybolan 22 adet ferman ve berat ile 1 adet dikiş makinesi ele geçirildi.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda şoke eden operasyon: Sultan 2. Abdülhamidin fermanı bulundu
Operasyonda, Sultan 2. Abdülhamid’e ait 22 adet ferman ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultan 2. Abdülhamid’in “Yıldız Koleksiyonu’nda” kayıp olan ve uzun dönemdir aranan tarihi fermanların Beyoğlu Karaköy’deki bir işyerinde tutulduğu bilgisini aldı.

2. ABDÜLHAMİD’İN KAYIP KOLEKSİYONU BULUNDU

CNN Türk'ün haberine göre; Kaçakçılık polisi, Karaköy’deki işyerine ani baskın düzenledi… “Yıldız Koleksiyonu’ndan” kaybolan, “2. Mahmut, 1. Ve 2. Abdülhamid, 3. Ahmet, 2. Ve 3. Mustafa ve Abdülmecid’e ait 22 adet ferman ve Berat ele geçirildi… Yapılan aramalarda ayrıca, 1 adet dönemin ilk örneklerinden dikiş makinesi ve Cumhuriyet dönemi bir adet matbu kitap ele geçirildi… Devam eden operasyonlarda İzmir’de de 5 adet eser daha yakalandı… Malzemelerin 2. Adbülhamid ve oğlu Mehmed Burhanettin efendinin olduğu değerlendiriliyor.

EMEVİ SULTANLARININ ÖZEL SİKKELERİ BULUNDU

Kaçakçılık polisinin düzenlediği başka bir operasyonda ise, Emevi Sultanlarının hacca giderlerken çok az sayıda bastırdıkları ve Suriye’deki müzelerden çalınan 7 adet altın sikke ele geçirildi… Ele geçirilen sikkelerden bir benzerinin Londra’daki müzayede salonlarında 3 milyon Pounda satıldığı öğrenildi.

SİKKELER ÖZEL ZULALARDA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYORDU

İstanbul’un tarihi çeşmelerinden çalınan 100 adet musluk ele geçirildi. Operasyonların ilginç anlarından biriyse, kaçakçılar özel düzenekli çantalarla yurt dışına sikke kaçırıyorlardı… İstanbul Havalimanı’nda x-ray cihazlarında kaçak sikkeler tespit edildi.

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