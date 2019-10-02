İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbu'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 11:03 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 11:34 IHA