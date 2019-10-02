Gündem İstanbulda son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbu'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi IHA
İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler.
İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler.

Uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona daha imza attı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu
GÜNDEM
Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu

Operasyonda bir ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi.

8 ilçede peş peşe operasyon

Balkan ülkeleri üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, son 15 günde 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

4 bin polisle dev operasyon
GÜNDEM
4 bin polisle dev operasyon

14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

Avrupa yakasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ve silahlar ele geçirdi.

İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler.

Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin, İstanbul’da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürüldü.

  • Ele geçirilen skunk, eroin ve kokainleri Türkiye’den Avrupa piyasasına sürmek isteyen şebekenin arkasında, Avrupa’nın dört bir yanına yayılmış büyük suç organizasyonlarına yön veren uyuşturucu kartelleri olduğu değerlendiriliyor.

8 ilçede düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler.


Öte yandan İstanbul’da yıl başından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 20 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

İzmir'de kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
İzmir'de kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı
Son yılların en büyük operasyonu

Son yılların en büyük operasyonu

İstanbul'da 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
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