İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklarda kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı, 8 adet tuzaklanmış havan mühimmatı, Doçka makineli tüfek mühimmatı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulunuyor. Mühimmatlar, güvenlik güçleri tarafından imha edildi. TSK, terör unsurlarına yönelik kararlılıkla sürdürülen operasyonların devam edeceğini vurguladı.