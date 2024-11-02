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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

16:082/11/2024, Cumartesi
AA
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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik ve siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen ve savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 12'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, diğer 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı üzerine, İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 30 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.


Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklarda kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı, 8 adet tuzaklanmış havan mühimmatı, Doçka makineli tüfek mühimmatı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulunuyor. Mühimmatlar, güvenlik güçleri tarafından imha edildi. TSK, terör unsurlarına yönelik kararlılıkla sürdürülen operasyonların devam edeceğini vurguladı.


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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu
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