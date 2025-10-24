İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin peş peşe yaptığı kuvvetli sağanak uyarılarının ardından megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 80 seviyesini geçti.









Valilik saat verdi: Yağış gece boyunca sürecek





İstanbul Valiliği, gün içinde yaptığı açıklamada, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’ndan başlayacak gök gürültülü sağanakların akşam ve gece boyunca il genelinde etkisini sürdüreceğini belirtti. Uyarıda, başta Boğaz çevresi olmak üzere tüm ilçelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.





İçişleri Bakanlığı da uyardı





İçişleri Bakanlığı da İstanbul’daki yağışlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, “Yetkili mercilerin uyarıları dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı. Bakanlık, yağışların özellikle akşam saatlerinde il genelinde kuvvetleneceğini ve ani sel ile su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.





Okullar erken kapandı





Meteoroloji’nin uyarıları sonrası İstanbul Valiliği, kent genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00 itibarıyla eğitime ara verilmesi kararı aldı. Valilik, yoğun trafik ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ailelerin çocuklarını okuldan almaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.







