İstanbul'da eğitime sağanak engeli: Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle önlem amaçlı eğitim tatili kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinden sonra Avrupa Yakasında etkili olması beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim durduruldu.









Valilik açıklamasında, okul idarelerinin velileri bilgilendireceği belirtilirken, isteyen velilerin çocuklarını alabileceği, çalışması olan velilerin ise çocuklarının okulda güvenli bir şekilde tutulacağı ifade edildi. Çocukların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenler tarafından alınacağı vurgulandı.









Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."









AKOM VE MGM UYARMIŞTI





Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kent genelinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış geçişlerinin beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.





AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor" ifadelerine yer verildi. (DHA)



