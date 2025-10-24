Yeni Şafak
DSÖ: Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor

Gazze'de 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 411 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'de 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 411 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmının hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 2 hafta geçtiğini anımsatan Peeperkorn, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının, (İsrail'in saldırılarında) 88 Filistinlinin öldüğünü, 315 kişinin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

Peeperkorn, ateşkesle birlikte
"Gazze'ye erişimin iyileştiğini"
ancak tüm yolların açılması gerektiğini söyleyerek, DSÖ'nün sahada olduğunun ve operasyonlarını hızla artırdığının altını çizdi.

Halihazırda Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve Kissufim Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirten Peeperkorn, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Peeperkorn,
"Gazze sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Gazze genelinde 36 hastaneden yalnızca 14'ü (kısmen) işlevsel durumda"
dedi.

DSÖ'nün, Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 782 hastanın 20'den fazla ülkeye tıbbi tahliyesini desteklediğini bildiren Peeperkorn, yaklaşık 15 bin hastanın hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Peeperkorn,
"Gazze'de 2025'te yetersiz beslenmenin etkileri nedeniyle 411 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 109'u çocuk ve bu çocuklardan 84'ü 5 yaş altında"
diye konuştu.



