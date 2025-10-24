DSÖ: Gazze'de sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor

"Gazze sağlık sisteminin yalnızca küçük bir kısmı hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için yaklaşık 2 bin 107 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Gazze genelinde 36 hastaneden yalnızca 14'ü (kısmen) işlevsel durumda"