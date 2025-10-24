Yeni Şafak
Hudut kartalları geçit vermiyor: Van'da ele geçirildi

13:5724/10/2025, Cuma
DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 31 kilo 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi"
denildi.


