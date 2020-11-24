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İSTANBUL

İstanbul'da utandıran manzara: Kaçak hafriyatlar isyan ettirdi, kameraların yönünün değiştirildiği iddia edildi

İstanbul Arnavutköy'de Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikalar ve evlerin olduğu bölgeye kaçak şekilde dökülen hafriyat ve molozlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Hafriyat döküm sahasına gitmek yerine fabrikaların ve evlerin bulunduğu araziye her gün onlarca kamyondan, çevredeki güvenlik kameralarına aldırış etmeden hafriyat ve moloz yığınları dökülüyor. Özellikle gece saatlerinde kaçak döküm yapıldığını söyleyerek duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, "Kaçak döküm yapan sürücüler, güvenlik kameralarının yönünü değiştiriyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kaçak hafriyat dökümü mahalleliyi isyan ettirdi.
Kaçak hafriyat dökümü mahalleliyi isyan ettirdi.

İstanbul Arnavutköy'de Bolluca ve İmrahor'daki hafriyat döküm sahalarına gitmek yerine Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikalar ve evlerin bulunduğu bölgeye kamyonlardan moloz ve inşaat atıkları dökülmesi mahalleliyi isyan ettirdi. Kaçak döküm yapan kişiler, gece saatlerini tercih ediyor.

Plakaların görüntülenmesi engelleniyor

Kimsenin olmadığı saatlerde gözetmen kılavuz dedikleri kişiler eşliğinde Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikaların olduğu bölgeye gelen hafriyat kamyonu sürücüleri iddiaya göre, fabrika sahipleri ve mahalle sakinlerinin güvenlik amacıyla bazı direklere kurdurduğu kameraların yönlerini değiştirerek hafriyat dökümü yapan araçların plakalarının görüntülenmesini de engelliyor.

Tuzla'da kaçak döküm dehşeti: Molozu yolun ortasına dökerek kaçtı
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Denetim ve uyarılara rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri devam ediyor. Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları nedeniyle zor anlar yaşıyor.
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Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyonun yola molozları dökmesi üzerine harekete geçen zabıta, kamyonun önüne geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına varan kamyon sürücüsü damperi açık şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyon sürücüsü izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Sürücünün hafriyatı yola döküp kaçması zabıta tarafından görüntülendi.
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Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde yaşayan Yahya Coşkun, Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz, ne yapacaksın ki? Ama gözümle ormanda döküldüğünü çok gördüm. Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için birkaç sefer rastladım. Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor şeklinde konuştu.
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Tepeören'de yaşayan Abdullah Çam, Kaçak döküyorlar. Ekip gelince damperi kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her tarafa döküm var. Denetim çok yetersiz. Yetersiz olduğu için bunlar oluyor. Denetim sıkı olsa dökemez ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. Ayrıca hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor. GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8 bin 900. Döküm için para vermek istemeyenler, tüm uyarılara rağmen kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ne yakın bir yerde yol kenarına kaçak şekilde dökülen hafriyat ve moloz da dikkat çekiyor. Sadece hafriyat ve moloz değil yol kenarlarında plastik atıkları görmek de mümkün. Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.
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Tuzla'da kaçak döküm dehşeti: Molozu yolun ortasına dökerek kaçtı
İstanbul Tuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.

Mahalleli şikayet etmeye korkuyor

İnşaat molozlarının Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikaların bulunduğu bölgeye ve mahalleye 200 metre yakınlıktaki yollara döküldüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Zafer Kara; "Buraya kaçak bir şekilde hafriyat dökenler geceleri geliyor. Hafriyat kamyonunun önünde bir gözetmen araç oluyor genelde. Yollara koyulan güvenlik kameralarının yönlerini değiştiriyorlar" dedi.

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"Can güvenliklerinden endişe ediyorlar"

Kara şöyle devam etti: "Burada fabrikalar var, fabrikaların güvenlik görevlileri var ancak kaçak döküm yapanları uyardıkları zaman can güvenliklerinden endişe ediyorlar. Döküm yapılırken görüntülendikleri takdirde 120 bin lira cezası var. Normalde Bolluca'daki döküm sahasına gitmeleri gereken bu hafriyat kamyonları, oraya gitmek yerine bedavadan buraya döküp kaçıyorlar" dedi.

Büyükçekmece'de kaçak döküm yapanlar tarlaları çöplüğe çevirdi: Çevre sakinleri isyanda
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Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları ile Arnavutköy bölgesi kaçak döküm yapan kişilerin en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor.
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Bölgenin tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin olmamasından faydalanan bazı kişilerin kamyonlarla girdikleri ara yolları adeta çöplüğe döndürmüş durumda.
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Kaçak döküm kişilerin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten çekinmedikleri görülüyor. Bölgede birçok ayçiçeği tarlasının içinde molozların döküldüğü görülüyor.
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Tarım alanlarının içine, köy mezarlıkları girişlerine, tarla arasındaki yollara dökülen molozların arasında her türlü çöp eşyasını da görmek mümkün.
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Çöplüğe çevrilen bu alanlarda otomobil lastiği, kırık mobilyalar, eski elbiseler, poşeti açılmamış yetişkin hasta bezleri, hurda elektronik eşya gibi onlarca çeşit malzemeyi görmek mümkün.
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Bölgedeki arazide tarımla uğraşan Cemalettin Erdoğan, Geceleri gelip tarla kenarlarına, içlerine boş buldukları her yere molozları döküp kaçıyorlar. Dökülen çöpler arasında hey şeyi görmek mümkün. Artık bunun sona ermesini istiyoruz. dedi.
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Bölgedeki bir köyde yaşayan Yılmaz Çelik Defalarca şikayetçi olmamıza rağmen kaçak döküm devam ediyor. Köyümüzün giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası konmasını istiyoruz. Ormanları yakmayalım ülkemizin tarlalarını kirletmeyelim. şeklinde konuştu.
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İstanbul'da 8'İ Avrupa yakasında olmak üzere 14 resmi hafriyat döküm sahası var. Kaçak dökümleri engellemek için hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi de bulunuyor.
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Ancak alınan tedbirlere rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümlerinin önüne geçilemiyor. Döküm için para vermek istemeyenler belirlenen sahalar dışına kaçak olarak hafriyat ve moloz döküyor.
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Büyükçekmece'de kaçak döküm yapanlar tarlaları çöplüğe çevirdi: Çevre sakinleri isyanda
İstanbul Büyükçekmece'de döküm sahalarına para vermek istemeyen fırsatçıların hedefi tarım alanları oluyor. Büyükçekmece Gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Ekili tarlalar, tarlaların kenarları hatta köy mezarlıklarının otopark alanları, inşaat molozları, eski koltuklar, elbise, oto lastikleri gibi onlarca çeşit atık eşya ile dolu. Bölgeye atılan bu atıklar çevredeki doğal yaşamı da tehdit etmeye başladı. Çevre sakinleri "Gece gelip, insanların ekili tarlalarının üzerine atıklarını döküyorlar. Artık bıktık." ifadelerini kullandı.


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