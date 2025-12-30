İstanbul’da yılbaşı hazırlığı: 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak

"Gösterdikleri bu fedakarlık, toplum sağlığının korunması ve hizmetin sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı katkıları dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, huzur ve esenlik temennilerimizle karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılı güven ve huzur içinde karşılayabilmesi için sağlık hizmetlerimiz il genelinde 24 saat kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir."