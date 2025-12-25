Yeni yıl öncesi sınır kapılarında dev uyuşturucu operasyonu

Yeni yıl öncesi Edirne’de bulunan sınır kapılarında tırlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.





Edirne’de güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sınır kapılarında peş peşe büyük operasyonlara imza attı. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yapılan kontrollerde farklı türlerde yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 31 kilo 54 gram kokain ele geçirildi.





Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise ülkeye giriş yapan başka bir tırda 591 kilo 162 gram uyuşturucu maddesi bulundu.





Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yürütülen çalışmalarda da bir tırda yapılan aramada 50 kilo 930 gram esrar ile 25 kilo 646 gram MDMA cinsi sentetik uyuşturucu ele geçirildi.









4 şüpheli gözaltında





Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.





Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu yolla özellikle çocuklar ile gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.





Başarılı operasyonlarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tebrik edildi.







