Ürdün Suriye sınırında 'uyuşturucu şebekelerine' karşı hava saldırıları düzenledi

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ve silah tacirlerinin ülkeye yönelik faaliyetleri için kullandıkları atölye ve üretim yerinin hedef alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Belirlenen tesisler, doğru istihbarat bilgisi ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzey sınırındaki cephede düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda silah ve uyuşturucu tacirinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Suriye hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Ürdün güvenlik güçleri sık sık, Suriye ve Irak'taki güvenlik koşullarından faydalanarak uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapma girişiminde bulunanların engellediğini duyuruyor.