Gündem İstanbuldaki evlere dadanan genç kız çetesi çökertildi
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İstanbul'daki evlere dadanan genç kız çetesi çökertildi

Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı. Kızların evlere giriş anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen gençler tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Çete üyelerinin hırsızlık yaptıkları eve girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Çete üyelerinin hırsızlık yaptıkları eve girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

7 ve 20 Ekim arasında İstanbul Küçükçekmece’de 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahısları tespit etti. Sedef Ç. (20) ve Ş.U. isimli genç kızlar, 21 Ekim günü Kanarya Mahallesi’nde yakalandı.

Sabıkaları kabarık

Hırsızlık yaptıkları binanın güvenlik kamerası görüntüleri.
  • Genç kızların, sorgusunda Sedef Ç.’nin 5 evden hırsılık, 1 adet mala zarar verme suçlarından, Ş.Ü.’nün ise 10 evden hırsızlık, 4 adet mala zarar verme, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Tutuklandılar

22 Ekim günü adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızların evlere giriş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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