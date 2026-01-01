İstanbul'dan beklenen haber geldi: Şile'de buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi

Şile'de yarın okullar tatil edildi.
Şile Kaymakamlığı, ilçede oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Yeni yıla yıllar sonra ilk defa kar yağışıyla giren İstanbul'da ilk kar tatili haberi geldi. Yer yer kar yağışının etkili olduğu Şile'de eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,
"İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."
ifadesi kullanıldı.
#Şile
#İstanbul
#Tatil