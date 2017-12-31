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İstanbul'da yılbaşı kapalı olan yolların listesi

İstanbullular dikkat: Yasak bu sabah başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı kutlamaları nedeniyle İstanbul'un 7 ilçesinde uygulamaya koyduğu ağır tonajlı araç yasağı, saat 08.00 itibariyle başladı. Uygulama pazartesi sabah 08.00'e kadar sürecek.

Haber MerkeziIHA
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İstanbul genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık Pazar günü İstanbul’da bazı ilçelerde yollar trafiğe kapatılacak. Tedbirler kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazar günü saat 08.00’den 1 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını açıklandı.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;


İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollar saat 15.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak.
Beyoğlu’nda 19:00’dan itibaren Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş kapatılacak.
Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar kapatılacak.
Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu’na yönlendirilecek.
Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış kapatılacak. Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.
Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak.
Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi, Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi, Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi Kesişimi, Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi, Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi, Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi, Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi, Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacaktır.


Akımlar alternatif olarak; Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.


Şişli’de saat 16:00’dan itibaren Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak trafiğe kapatılacak.


Akımlar alternatif olarak, Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.
Beşiktaş’ta 15:00’ten itibaren Bebek Arnavutköy Polis Merkezi İstikameti Kapatılacak, akım Arnavutköy istikametine yönlendirilecek. Sekbanlar Caddesinden gelen akım Kireçhane Sokak başından geri döndürülüp, Sekbanlar Caddesine yönlendirilecek.


Kadıköy’de saat 15:00’ten itibaren Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesine giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.


Caferağa Mahallesi; General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş, General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş, Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş, Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş, Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş, Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş, Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş, Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş, Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş, Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş, Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş, Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş, Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş Noktaları trafiğe kapatılacak.

Akımlar alternatif olarak; General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Mühürdar Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

Caddebostan Mahallesi; Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş, Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş, Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş, Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş, Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş, Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.


Akımlar alternatif olarak; Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

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