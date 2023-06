İstanbul’u fetret devrinden çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kasım 2020’de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camii’nin açılışını yaptı. Tarihi Vaniköy Camiii’nin Üsküdar’ın sembol mekanlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, “Boğaz’ın incileri” arasında yer alan 358 yıllık Vaniköy Camisi’nin 2,5 yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar gördüğünü, kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

ZİHİNLERİ BULANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Erdoğan, “Bir Üsküdar aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla çarpıtmalarla bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık” ifadelerini kullandı. Camilerin hepsinin birer ibadethane olmasının yanı sıra aynı zamanda bu toprakların ebediyen kendilerine ait olduğunu gösteren tapu senedi niteliği taşıdığını söyleyen Erdoğan, “Camiler bizim kimlik kartımız. Bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir” dedi. İhya ettikleri her bir kültürel mirasla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kurduklarını anlatan Erdoğan, “Ayağa kaldırdığımız her eserimizle millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul’la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz” diye konuştu.

9 AY HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ

Erdoğan, bunlarla birlikte havalimanlarından raylı sistemlere kadar her alanda İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturduklarını aktardı. Son 21 yılda İstanbul’a yaptıkları kamu yatırımlarının 812 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Erdoğan, “Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994’ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul’un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız” ifadesini kullandı.





Köklerimize sahip çıkacağız

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası yaptık” diyen Erdoğan, gençlere şöyle seslendi: “Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı’nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Gözlerinin parıltısında yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini gördüğüm siz evlatlarımıza her açıdan gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Türkiye’ye güveneceğiz. Kendi potansiyelimize inanacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız. Bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız. Unutmayın yarının Türkiye’si inşallah sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bir TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla kütüphaneyle okumakla bağlarınızı kesmeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var.Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın.”

Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz

Haydarpaşa Lisesi’nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yaptıkları 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirtti. Erdoğan, “2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her köşesinden, her bir taşından adeta tarih fışkıran İstanbul’a olan sevdası, muhabbeti ve sadakatinin bir başka olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bize, Sultan Fatih’in, Ulubatlı Hasan’ın ve Akıncılar’ın emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle birlikte gönülden seviyoruz. Biz Resulü Kibriya Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz’in övgüsüne mazhar olmuş bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul’un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm İstanbullulara hizmet ederek muhabbetimizin gereğini yerine getiriyoruz. İstanbul’a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz.”

Yeni uğrak yerlerinden biri olacak

Camide gerçekleştirilen restorasyona ilişkin bilgi veren Erdoğan “Çam keresteleri Dursunbey’den, meşe keresteleri Yenice’den, mermerleri Marmara Adası’ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Ayrıca camide yer alan hünkar kasrının zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık 1600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak” dedi. Vaniköy Camii’nin yangında yıkılana kadar tam 3,5 asır boyunca bu bölgenin kalbi konumunda olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbul’umuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Restorasyon sonrası tekrar ibadete açtığımız Vaniköy Camii’nin hayırlı olmasını diliyorum.”

5 bin 500 eseri restore ettik

Bugüne kadar kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri ihya ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde Ayasofya Camii’ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camii’yle İstanbul’a görkemli bir eser kazandırdık. Bir dönem vesayet girişimlerine bahane olarak gösterilen Taksim Camii’ni inşa ederek İstanbul’un kalbine bir gül yerleştirdik. Rami Kütüphanesi’nden Eminönü Yeni Camii’ne kadar pek çok eseri, tarihi hüviyetini koruyarak restore ettik. Levent Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Camii’ni inşa ederek, o bölgeye yine muhteşem bir eseri kazandırdık. 2002’den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizin ihyasını gerçekleştirdik.”

Şampiyonu ağırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti. Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da kabulde hazır bulundu.