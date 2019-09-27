İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi

İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Bir gün süreyle tatil edilen okullar

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

GÜNDEM İstanbul sabaha kadar sallandı: Depremin ardından 144 artçı oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezinin, çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekiplerin hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde "ön tespit" incelemelerine başladığı aktarıldı.

Silivri ve Küçükçekmece'de 2 hastanede yapısal olmayan küçük çaplı hasarın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu hastanelerde de hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

GÜNDEM Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

Yaralanan 14 kişinin tedavisi sürüyor

İl genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulduğuna yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır."

Açıklamada, deprem sonrası hastanelere sevk edilen 34 kişiden 20'sinin ayakta tedavi edildiği 14 kişinin tedavilerinin ise çeşitli hastanelerde sürdüğü aktarıldı.