Gündem İstanbulun 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi
EĞİTİM

İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi! İstanbul'da tatil edilen okullar?

İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi

İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Deprem sonrası hastanelere sevk edilen 34 kişiden 20'sinin ayakta tedavi edildiği 14 kişinin tedavilerinin ise çeşitli hastanelerde sürdüğü aktarıldı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tahliye edilmişti.
İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tahliye edilmişti.

İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Bir gün süreyle tatil edilen okullar

  • Sultangazi
  • İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
  • Gaziosmanpaşa
  • Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
  • Bahçelievler
  • Rehberlik ve Araştırma Merkezi
  • Yenibosna Ortaokulu
  • Büyükçekmece
  • Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
  • Silivri
  • Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
  • Arnavutköy
  • Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
  • Küçükçekmece
  • Tahsin Banguoğlu İlkokulu
  • Nergiz Anaokulu
  • Atatürk Kız MTAL
  • Kanarya Ortaokulu
  • Maltepe
  • Halit Armay Anadolu Lisesi
  • Çatalca
  • Arif Nihat Asya MTAL

İstanbul sabaha kadar sallandı: Depremin ardından 144 artçı oldu
GÜNDEM
İstanbul sabaha kadar sallandı: Depremin ardından 144 artçı oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezinin, çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekiplerin hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde "ön tespit" incelemelerine başladığı aktarıldı.

Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
OYNAT 00:36
Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı kameraya anbean böyle yansıdı.

Silivri ve Küçükçekmece'de 2 hastanede yapısal olmayan küçük çaplı hasarın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu hastanelerde de hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
GÜNDEM
Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı

Yaralanan 14 kişinin tedavisi sürüyor

İl genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulduğuna yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır."

Açıklamada, deprem sonrası hastanelere sevk edilen 34 kişiden 20'sinin ayakta tedavi edildiği 14 kişinin tedavilerinin ise çeşitli hastanelerde sürdüğü aktarıldı.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
FOTOĞRAF 27
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.
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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
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Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.
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İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.
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Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.
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