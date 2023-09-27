İstanbul'un batı kesimleri ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
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31 dakika önce