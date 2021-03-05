​İstanbul’un çöp köyü ​doğa köy oldu

İstanbul çevresindeki köylerin kalkınması için geçen yıl Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. İlçenin Odayeri Mahallesi’nde sera, Ağaçlı Mahallesi’nde lavanta bahçesi yapıldı. Seradan çıkan ürünler belediyenin sosyal marketinde ihtiyaç sahipleriyle buluşurken vatandaşlar da toprakla vakit geçirme fırsatını yakalıyor.

EĞİTİM ALANI OLACAK

Eskiden çöp köy olarak anılan Odayeri Mahallesi’nin yapılan kırsal çalışmalarla artık doğa köy olma yolunda ilerlediğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Odayeri eskiden çöp dökülen bir alandı şimdi seralarla ve permakültürle anılan bir yer haline geldi. Biraz ileride de permakültür tesisi kuruyoruz. Burası bir eğitim alanı olacak. Geri dönüşümün toprakla buluşmasında nelerin ortaya çıkabileceğini bilimsel olarak göreceğiz. Burası çöp köyden doğa köyüne dönüşüyor gibi gözüküyor” dedi.

GEZİLECEK BİR ALAN HALİNE DÖNÜŞECEK

İlerleyen zamanda seraların gezilecek bir alan olacağının altını çizen Köken, “Gelip, görecekler, neler olabileceğine bakacaklar. Bizden sonra daha da büyütürler, şehirlere, balkonlara taşırlar. Bunun için toprakla buluşmakta fayda var. İstanbul’un köşelerinde güzel köylerimiz var. Bu köyleri, köy statüsünde yaşanır halde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.