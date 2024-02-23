İstanbul’un nüfusunu azaltacağız

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, kentin nüfusunu artıracak her projenin İstanbul'a ve Türkiye'ye ihanet olduğu bilinciyle hareket edeceklerini, seçimi kazanmaları durumunda kentin nüfusunu azaltmak için “Memleket isterim” projesini hayata geçireceklerini kaydetti.
Aydın, “İstanbul’un nüfusunu azaltacak teşvik ve tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız. Büyükşehir iştiraki Kiptaş şirketinin Anadolu ve Trakya’da üreteceği nitelikli konutlarla bu projeye dahil olmak isteyecek vatandaşlarımızın İstanbul’daki konutlarını takas imkanı getireceğiz. İstanbul’da Kiptaş mülkiyetine geçen konutları da şehir içinde kentsel dönüşümü kolaylaştıracak bir araç olarak kullanacağız” dedi.