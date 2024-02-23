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İstanbul’un nüfusunu azaltacağız

Saadet Partisi (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, Proje Tanıtım Toplantısı düzenledi. Aydın, İstanbul'un kentsel dönüşüm, trafik gibi sorunlarının kesin olarak çözülmesinin, kentin nüfusunun azalmasıyla mümkün olabileceğine işaret etti.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:06 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Birol Aydın.
Birol Aydın.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, kentin nüfusunu artıracak her projenin İstanbul'a ve Türkiye'ye ihanet olduğu bilinciyle hareket edeceklerini, seçimi kazanmaları durumunda kentin nüfusunu azaltmak için “Memleket isterim” projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Aydın, “İstanbul’un nüfusunu azaltacak teşvik ve tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız. Büyükşehir iştiraki Kiptaş şirketinin Anadolu ve Trakya’da üreteceği nitelikli konutlarla bu projeye dahil olmak isteyecek vatandaşlarımızın İstanbul’daki konutlarını takas imkanı getireceğiz. İstanbul’da Kiptaş mülkiyetine geçen konutları da şehir içinde kentsel dönüşümü kolaylaştıracak bir araç olarak kullanacağız” dedi.




#Yerel Seçim
#İBB
#Birol Aydın
#Saadet Partisi
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